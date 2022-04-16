Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı

16.04.2022 17:17
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın iç sahada Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın iç sahada Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. Futbolcular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. - KONYA

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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