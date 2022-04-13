Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

13.04.2022 20:30
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında iç sahada oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında iç sahada oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, topla oyun ile tamamlandı. - KONYA

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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