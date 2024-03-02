Korkmaz: 1 puana sevinmiyorum - Son Dakika
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Spor

Korkmaz: 1 puana sevinmiyorum

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçta 1 puana sevinmediğini söyledi. Korkmaz, maçın hikayesine bakıldığında mutlu olmadığını belirtti ve takımın performansının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

02.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları maçta 1 puana sevinmediğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, 5 yıl önce trafik kazanasında vefat eden Ankaragücü taraftarlarını rahmetle anarak sözlerine başladı.

Maç öncesi yaptıkları planların çok azını sahaya yansıtabildiklerini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maça hafta boyunca planladığımız gibi rakibin baskısıyla başladık. Özellikle ilk yarının ilk 20 dakikası çok önemliydi. O bölümde top bizdeyken iyi sınav veremedik. Öne geçtikten sonra ikinci yarı daha fazla topa sahip olmalıydık. Rakibimiz eksilmişti, biz kendi formasyonumuzun avantajını kullanabilirdik. Maçın psikolojisini bir yerde kaybettik. Bu kadar rakibi geride beklememeliydik. Eksik oldukları halde Ankaragücü'nün ikinci yarıda oyun konsantrasyonu daha iyiydi. Maç başlamadan önce böylesine bir deplasmanda puan almak güzel gözükebilir. Bizim dönemimizdeki en kötü maçımızdan 1 puan aldık, bu yüzden sevinebiliriz ama maçın hikayesine bakınca mutlu değilim."

İyi oynamadıklarını ve bu maçı sezonun geri kalanı için milat olarak kabul ettiklerini vurgulayan Korkmaz, "İçinde bulunduğumuz durumla, seneye nerede oluruz ile ilgilenmiyoruz. Zihnimiz sahada olacak. İlk 11 oynayan 5 arkadaşımızı yönetimle planlayarak başka takımlara kiraladık. Alternatif olmamasına sığınamam. Bir futbolcu İstanbulspor formasıyla sahaya çıkıyorsa kazanmak için oynamalı. Bu maçtan almamız gereken dersler var. Her maçı sahaya kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Korkmaz: 1 puana sevinmiyorum - Son Dakika

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