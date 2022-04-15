Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü - Son Dakika
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Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü

15.04.2022 17:02
Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü

11-15 Nisan Tarihinde Afyon'da düzenlenen 11-12-13 yaş serbest stil güreş Türkiye şampiyonasında Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi güreşçileri 3 altın madalya ile döndü.

11-15 Nisan Tarihinde Afyon'da düzenlenen 11-12-13 yaş serbest stil güreş Türkiye şampiyonasında Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi güreşçileri 3 altın madalya ile döndü.

Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonlarında düzenlenen turnuvada 34 kiloda Arif Bulut Türkiye Şampiyonu, 57 kiloda Süleyman Cerit Türkiye Şampiyonu, 68 kiloda Metin Kenan Çalışkan Türkiye Şampiyonu olurken, 44 kiloda Yusuf Türkmen Türkiye 5'incisi oldu. Ayrıca Arif Bulut 1477 sporcu içinden en teknik sporcu seçildi.

Korkuteli Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü Ahmet Tunç, "Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezimiz sporcularının elde ettikleri başarılardan dolayı mutluyuz, onlarla gurur duyuyoruz. Bu büyük başarıdan dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerimize de gösterdikleri ilgi ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz " dedi. - ANTALYA

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü
Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü
Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar ile Döndü - Son Dakika


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