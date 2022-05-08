Koşamayanlar için koştular - Son Dakika
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Koşamayanlar için koştular

08.05.2022 14:33

- Koşamayanlar için koştular Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022, bu sene de İzmir'de organize edildi.

- Koşamayanlar için koştular

İZMİR - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022, bu sene de İzmir'de organize edildi.

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağına İzmir 5. kez ev sahipliği yaptı. 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla 2 kıtada, 8 ülkede eş zamanlı düzenlenen koşuya İzmir'de 10 bine yakın yarışmacı katıldı. Kültürpark Lozan Kapısı'ndan saat 14.00'te start verildi. Startın ardından koşucular Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Mavişehir parkuru üzerinden Menemen'e kadar sürecek etapta dereceye girmek için çaba harcadı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Soyer, farkındalık oluşturmak amacıyla koşuya tekerlekli sandalye ile katıldı.

Wings For Life World Run'ın İzmir güzergahında yollar bugün kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Şehir trafiğinin sorunsuz açılması için yarışı kaybedenler servis noktalarından Kültürpark'taki etkinlik alanına geri götürülecek. Tüm parkur boyunca belirlenmiş noktalarda acil müdahale ekipleri ve ambulanslar yer alırken, yarış sonunda ise etkinlik alanında kutlamalar yapılacak.

Bitiş çizgisi yok, yakalama aracı var

Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan 30 dakika sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak Yakalama Aracı'na yakalanmamaya çalışacak. Hızı her 30 dakikada artan araç maksimum saatte 35 km hıza ulaşacak. Yakalama aracının gerisinde kalan en son kadın ve erkek yarışmacı birinci olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışı en uzun süre sürdürmeyi başaran kadın ve erkek yarışmacı ise dünya birincisi olacak.

Koşamayanlar için koştular
Koşamayanlar için koştular
Koşamayanlar için koştular
Koşamayanlar için koştular
Koşamayanlar için koştular
Koşamayanlar için koştular

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Koşamayanlar için koştular - Son Dakika


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