Köşk'e 6 yeni halı saha - Son Dakika
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Köşk'e 6 yeni halı saha

20.04.2022 10:21
Köşk'e 6 yeni halı saha

Köşk Belediyesi merkez ve kırsal mahallelere 6 adet yeni halı saha yapımı için çalışmalara başladı.

Köşk Belediyesi merkez ve kırsal mahallelere 6 adet yeni halı saha yapımı için çalışmalara başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Serdaroğlu, Çarşı, Kızılcayer, Koçak, Ilıdağ ve Ahatlar Mahallelerine yapılacak olan 6 yeni sentetik halı saha için protokolün imzalandığını ve ilk olarak Serdaroğlu ve Çarşı Mahallesi'ne yapılacak olan 2 sentetik halı saha yapımı için çalışmaların başladığını belirtti.

Modern ilçe olma hedefiyle ilçede ilerleyen çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinin rahatlıkla yapılabileceği modern spor tesisi ve alanlarının oluşturulduğunu ifade eden Başkan Güler, "İnsanlarımız, gençlerimiz her şeyin en güzeline layık. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. İlçemize 20 x 40 ebatlarında 6 adet yeni sentetik halı saha kazandırmak için çalışmalara başladık. İlk olarak Serdaroğlu Mahallesi Ulu ve Beyazgül sokak arasında kalan yeşil alanda bir tane, Çarşı Mahallesi'nde bulunan Şehit Er İlhan Apaydın İlkokulu bahçesindeki alana da bir tane olmak üzere iki tane sentetik halı sahamızın temeli atılıyor. Bu iki halı sahamızı iki ay içerisinde tamamlayıp gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Sonrasında Kızılcayer, Koçak, Ilıdağ ve Ahatlar mahallelerine yapılacak halı sahaları da ivedilikle tamamlayarak futbolseverler için 6 adet spor alanı kazandırmış olacağız. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize, futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

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Nuri Güler, Spor Toto, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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