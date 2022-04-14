Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor

14.04.2022 10:58
Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor

Köyceğiz Belediye Spor hentbol altyapısında oynayan minik sporcular, Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası Turnuvası'na katılarak tecrübe kazandı.

Köyceğiz Belediye Spor hentbol altyapısında oynayan minik sporcular, Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası Turnuvası'na katılarak tecrübe kazandı.

2021-2022 Türkiye Hentbol Federasyonu Programında bulunan, Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası, Karabük'te yapıldı. Kendilerinden 4 yaş büyük sporcularla mücadele eden Köyceğizli minik hentbolcular oyunlarıyla göz doldurdu. Karabük dönüşünde Anıtkabir'i ziyaret eden sporcular, hatıra fotoğrafı çektirerek yolculuklarına devam etti.

Geleceğin alt yapı temelini attıklarını söyleyen Antrenör Mehmet Deniz, "Bizler 2010 ve 2011 doğumlu sporcularla mücadele ettik. Kendilerinden 4 yaş büyük abileriyle mücadele eden sporcularımız büyük bir özveriyle oynadılar. Gelecek adına umutlar veren sporcularımızı tebrik eder, bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Kamil Ceylan ve Hentbol Şube Sorumlusu Nadi Pirci'ye sporcularımız velilerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor
Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor

YORUMLAR
500
Tekstil işçisi 11 yılda 50 ton plastik topladı, 243 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı Tekstil işçisi 11 yılda 50 ton plastik topladı, 243 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı Tarık Yurttaş: 'Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir' Tarık Yurttaş: 'Karabükspor helva yenilenecek kulüp değildir'

Türkiye Hentbol Federasyonu, Köyceğiz, Karabük, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement