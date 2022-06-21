Toplantıya; Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ya da yöneticileri katıldı. Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu , daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu 'nda gerçekleştirilecek seçimin ardından görevini bırakacağını ifade etmişti. TFF'deki seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nda da seçim gerçekleştiriliyor. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'un görevi devralması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı - Son Dakika

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