Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

21.06.2022 14:38
Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi Kulüpler Birliği Başkanlık seçimi. Bugün yapılacak başkanlık seçimine Ali Koç'un tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'taki ofisinde başladı. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını belirlemek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tek aday olması bekleniyor.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı
Kaynak: İHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Maslak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:43:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement