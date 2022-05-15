Küme düşen Es-Es'in sezon istatistikleri - Son Dakika
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Küme düşen Es-Es'in sezon istatistikleri

15.05.2022 10:51
Küme düşen Es-Es'in sezon istatistikleri

TFF 2. Lig'e 22 puanla son sırada veda ederek 3. Lig'e düşen Eskişehirspor, 34 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

TFF 2. Lig'e 22 puanla son sırada veda ederek 3. Lig'e düşen Eskişehirspor, 34 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son maçında Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, sahadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Resmi olarak lige veda eden siyah-kırmızılılar gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. 2021-2022 sezonunda ligde 34 maça çıkan Eskişehirspor; rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 74 gol gördü. Sezon boyunca 22 puan toplayan Es-Es, eksi 43 averajla ligi tamamladı. Eskişehirspor ligde çıktığı 34 maçın 6'sını kazanırken, 7 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Siyah-kırmızılılar deplasman karşılaşmalarında 1 kez kazanabildi. - ESKİŞEHİR

Küme düşen Es-Es'in sezon istatistikleri
Küme düşen Es-Es'in sezon istatistikleri

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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