Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Son Dakika
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Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

06.05.2022 17:37

- Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, okunan duaların ardından yapılan boy ayrımlarıyla bu sabah başladı.

- Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

ANTALYA - Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, okunan duaların ardından yapılan boy ayrımlarıyla bu sabah başladı.

23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kumluca Şehir Stadı'nda yapılan dualarla başladı. 3 gün sürecek olan güreşler, bu sabah boy ayrımlarıyla start aldı. Öğleden sonra ise saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmaları ile devam etti.

"Hedef kürsü değil, altın kemer"

Başpehlivan Orhan Okulu'nun hocası Kemal Yılmaz, hedefin altın kemer olduğuna değinerek, "Sezonun en büyük güreşlerinden olan Kumluca güreşlerimiz Allah'ın izni ile dualarla başladı. Her yıl olduğu gibi Muratpaşa Belediyesi'nin pehlivanları Orhan Okulu ve diğer kardeşlerimiz olarak hedef, altın kemeri Antalya'ya getirmek. Kumluca güreşleri bir sınav. Daha sonra Finike ve Manavgat güreşleri gibi başka güreşlerde olacak. Bunlar tabii ki bir sınav olacak. Rakiplerimizi göreceğiz. En büyük hedef 1- 2- 3 Temmuz'da, Kırkpınar'da yapılacak olan büyük final. Geçen yıl Orhan, Ali Gürbüz'e yenilerek Kırkpınar üçüncüsü olmuştu. Bizim hedefimiz kürsü değil, altın kemeri almak. İnşallah Muratpaşa'ya, Antalya'ya, Kumluca'ya 2022 yılında altın kemeri getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

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KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI 23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı 23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Son Dakika


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