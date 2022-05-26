SPOR Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik

Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivassspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça giden her iki takım taraftarlar arasında yol güzergahında istenmeyen olaylar yaşandı. Taşlı saldırılar nedeniyle otobüslerin camlarının kırıldığı olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı. Taşkınlık çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile bugün oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan otobüsler dün gece yola çıktı. Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a giden taraftarlar ile Kayserisporlu taraftarların Düzce ve Sakarya tesislerinde karşılaştıkları anlarda istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar otobüslerinin camları atılan taşlarla kırıldı. Olayların büyümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı. Otobüsler polis eşliğinde yolculuğunu devam ederken, gerginlik çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar otobüsteki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.