Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen yağlı güreşler devam ediyor. Etkinliğin son gününde, küçük orta, büyük orta boy, baş altı ve baş kategorilerinde güreşler sürüyor.

Kaynak: AA

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › BALIKESİR - (DRON) 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri devam ediyor - Son Dakika

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