Kuşadasıspor galibiyet peşinde - Son Dakika
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Kuşadasıspor galibiyet peşinde

12.04.2022 11:35
Kuşadasıspor galibiyet peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta istikrarsız sonuçlarla Play-Off hedefinin uzağında kalan Kuşadasıspor, yarın Siirt İl Özel İdaresispor'u ağırlayacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta istikrarsız sonuçlarla Play-Off hedefinin uzağında kalan Kuşadasıspor, yarın Siirt İl Özel İdaresispor'u ağırlayacak. Özer Türk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Son 5 maçta tek galibiyetle yetinen siyah-beyazlı ekip 43 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Grupta 9 haftadır kazanamayıp son 4 maça 31 puanla düşme hattında giren Kızılcabölükspor ise aynı saatte Hacettepespor deplasmanında çıkış arayacak.


- İzmir
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Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Siirt, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor galibiyet peşinde - Son Dakika


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