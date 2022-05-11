Kuzeyboru'da 5 isimle yollar ayrıldı - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Simay Gazi, Işıl Öz ve Elif Boran ile yollar ayrıldı. Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru'da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bu kapsamda; Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Simay Gazi, Işıl Öz ve Elif Boran ile yollar ayrıldı.

Kuzeyboru'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sporcularımıza Kuzeyboru'ya yapmış oldukları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.