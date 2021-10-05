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Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü - Son Dakika

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

05.10.2021 13:28

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği yönündeki iddialarını doğruladı. Fransız futbolcu, "Temmuz ayında gitmek istediğimi söyledim. Messi ile bu durumun alakası yok. O mükemmel bir oyuncu. Ama şu an kafaca çok yorgunum. Real Madrid hayalimin kulübü. Real Madrid'e gitmek istediğim doğru" sözlerine yer verdi.

Kylian Mbappe, ayrılık ateşini yaktı. Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız, duygularını gizlemedi. Mbappe'nin mutsuzluğu son açıklamalarıyla da sabitlendi.

Mbappe, PSG'den ayrılmak istediğini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

"MESSİ İLE ALAKASI YOK"

Messi'den dolayı gitmek istediği iddiasına Mbappe, "O mükemmel bir futbolcu. Neymar'a da saha içinde kızdım. Pas atmayınca 'Serseri' dedim. Saha içinde böyle şeyler olur. Büyütmeye gerek yok. Ben Messi gelmeden önce ayrılmak istediğimi söyledim. Takımıma para kazandırmak istedim" dedi.

Mbappe, PSG'den ayrılmak istediğini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

"REAL HAYALLERİMİN KULÜBÜ"

Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Real Madrid hayallerimin kulübü. PSG'den Real Madrid için ayrılabilirim. Şu anda kafaca çok yorgunum. Sözleşme durumuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

Kylian Mbappe, Real Madrid, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü - Son Dakika Spor


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