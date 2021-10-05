Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

Kylian Mbappe, ayrılık ateşini yaktı. Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız, duygularını gizlemedi. Mbappe'nin mutsuzluğu son açıklamalarıyla da sabitlendi.

"MESSİ İLE ALAKASI YOK"

Messi'den dolayı gitmek istediği iddiasına Mbappe, "O mükemmel bir futbolcu. Neymar'a da saha içinde kızdım. Pas atmayınca 'Serseri' dedim. Saha içinde böyle şeyler olur. Büyütmeye gerek yok. Ben Messi gelmeden önce ayrılmak istediğimi söyledim. Takımıma para kazandırmak istedim" dedi.

"REAL HAYALLERİMİN KULÜBÜ"

Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Real Madrid hayallerimin kulübü. PSG'den Real Madrid için ayrılabilirim. Şu anda kafaca çok yorgunum. Sözleşme durumuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.