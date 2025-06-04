LA28 Paralimpik Oyunları'nın Madalya Programı Açıklandı - Son Dakika
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Spor

LA28 Paralimpik Oyunları'nın Madalya Programı Açıklandı

04.06.2025 18:45
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IPC, 2028 Paralimpik Oyunları'nda 552 madalya etkinliği ve 4400 sporcu kotası belirledi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2028 Los Angeles (LA28) Paralimpik Oyunları için madalya programı ve sporcu kotalarını açıkladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, IPC Yönetim Kurulu tarafından Ocak 2023'te belirlenen 22 spor dalında toplam 552 madalya etkinliği ve 4 bin 400 sporcu kotası yer alacak. Bu sayı, Paris 2024 ve Tokyo 2020 ile aynı seviyede tutuldu.

22 spor dalında kadın sporcular için 243 madalya etkinliği (yüzde 44) olacak ve bu, Paris 2024'e göre sekiz artış anlamına geliyor. Erkek sporcular için madalya etkinliği sayısı sekiz azalarak 263'e (yüzde 48) düştü.

Toplam 4 bin 400 sporcu kotasının 1.967'si kadın sporculara (yüzde 45) ayrıldı ve bu, Paris 2024'e göre 107 artış anlamına geliyor. Erkek sporcular için 2 bin 228 (yüzde 51) kota bulunurken, bu da Paris 2024'e göre 27 artış demek.

İkinci kez üst üste golbol, oturarak voleybol ve tekerlekli sandalye basketbolunda kadın ve erkekler için sekizer takım mücadele edecek. Görme engelli futbolu ve tekerlekli sandalye ragbide de sekizer takım yer alacak.

LA28'de ilk kez yer alacak olan para tırmanış, dört erkek ve dört kadın olmak üzere sekiz madalya etkinliğine sahip olacak ve her etkinlikte en fazla 10 sporcu yarışacak.

Para tırmanışın eklenmesiyle birlikte, toplamda 17 spor dalında madalya programında cinsiyet eşitliği sağlanacak. Ayrıca, 16 spor dalında erkek ve kadın sporculara eşit kota verilecek; bu, paralimpik oyunlar tarihinde bir ilk olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IPC Başkanı Andrew Parsons, "Madalya programı ve sporcu kotalarını belirlemek her zaman karmaşık bir süreçtir. LA28 için ortaya çıkan program, 23 sporda dünya standartlarında bir spor şöleni sunacak ve paralimpik oyunlar tarihinin en kapsayıcı ve cinsiyet dengesi en yüksek organizasyonu olacak." ifadelerini kullandı.

LA28 Paralimpik Oyunları, 15-27 Ağustos 2028 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

Los Angeles, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor LA28 Paralimpik Oyunları'nın Madalya Programı Açıklandı - Son Dakika

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