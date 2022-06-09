Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

09.06.2022 10:54
Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.

Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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