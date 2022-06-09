Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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