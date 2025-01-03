Lakers, Blazers'ı Yendi - Son Dakika
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Lakers, Blazers'ı Yendi

Lakers, LeBron'un 38 sayısı ile Blazers'ı 114-106 mağlup etti. NBA'de önemli galibiyet.

03.01.2025 10:45
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NBA'de Los Angeles Lakers konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-106'lık skorla yendi. Lakers'ta yıldız basketbolcu LeBron James 38 sayı, 8 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 114-106'lık skorla mağlup etti ve 19. galibiyetini kazandı. Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 asist, Max Christie 28 sayı, 3 ribaund ve Austin Reaves da 15 sayı, 11 asistle mücadele etti. Bu sezonki 22. yenilgisini alan Portland'da ise Anfernee Simons 23 sayı, 5 asist, Shaedon Sharpe ile Deni Avdija da 19'ar sayı ile katkıda bulundu.

Golden State'den, Philadelphia'ya 34 sayı fark

Golden State Warriors sahasında mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 139-105'lik skorla yendi. Ligdeki 17. galibiyetini elde eden Golden State'de Stephen Curry 8'de 8 üçlükle oynadığı müsabakada 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Takımda ayrıca Jonathan Kuminga 20 sayı, Dennis Schröder, Andrew Wiggins ve Draymond Green de 15'şer sayıyla oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 28 sayı, 14 ribaund ile yaptığı double double performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves: 115 - Boston Celtics: 118

Miami Heat: 115 - Indiana Pacers: 128

Oklahoma City Thunder: 116 - Los Angeles Clippers: 98

Milwaukee Bucks: 110 - Brooklyn Nets: 113

Golden State Warriors: 139 - Philadelphia 76ers: 105

Los Angeles Lakers: 114 - Portland Trail Blazers: 106 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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