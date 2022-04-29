Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti - Son Dakika
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Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti

29.04.2022 00:12
Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Alman ekibi Leipzig, sahasında İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Alman ekibi Leipzig, sahasında İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Leipzig, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da dengeli bir oyun vardı. Ancak 85. dakikada Alman ekibi Angelino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Leipzig, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi İskoçya'da 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak. - İSTANBUL

Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti
Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti
Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti

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Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı! Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı! Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Alman ekipleri galip geldi Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Alman ekipleri galip geldi

Glasgow Rangers, Alman, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leipzig, Rangers'ı tek golle geçti - Son Dakika
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