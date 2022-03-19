Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı - Son Dakika
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Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı

19.03.2022 23:32
Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, kendi sahasında Union Berlin'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan ev sahibi ekibin başarılı futbolcusu Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu geçti.

Bayern Münih ile Union Berlin, Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 4-0 kazanırken, Robert Lewandowski karşılaşmaya damga vurdu.

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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Nianzou Kouassi, 45+1 ve 47. dakikalarda da Robert Lewandowski attı. Bu sezon ligdeki 31. golüne ulaşan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.

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