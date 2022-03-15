Lewis Hamilton, annesinin de soyadını almak için ismini değiştiriyor - Son Dakika
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BBC

Lewis Hamilton, annesinin de soyadını almak için ismini değiştiriyor

15.03.2022 06:35
Lewis Hamilton, annesinin de soyadını almak için ismini değiştiriyor

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, annesi Carmen'in de soyadını eklemek için ismini değiştireceğini açıkladı.

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, annesi Carmen'in de soyadını eklemek için ismini değiştireceğini açıkladı.

Yedi dünya şampiyonluğu bulunan ünlü pilot, 'Larbalestier' olan annesinin soyadını ikinci isim olarak ekleyecek.

Bu yüzden Hamilton soyadını değiştirmek yerine annesinin soyadını kendi ismine ekleyecek.

İngiliz pilot, "Ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise Larbalestier; ve bunu sadece ismime ekleyeceğim. Onun isminin de Hamilton ile beraber devam etmesini istiyorum" dedi.

Bu hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesinde konuşan sporcu, kadınların evlendikten sonra soyadlarını neden kaybettiklerini bir türlü anlamadığını ekledi.

Mercedes'in pilotu olan Hamilton, isim değişikliği üzerinde çalıştığını, bu yüzden Pazar günü düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'sinde bu değişikliğin resmi olmayacağını aktardı.

Hamilton'ın ebeveynleri çocukken boşanmıştı.

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Lewis Hamilton, Formula 1, Pilot, Spor, Son Dakika

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