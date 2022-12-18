Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde bir rekora imza attı - Son Dakika
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Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde bir rekora imza attı

18.12.2022 18:32

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Lothar Matthaus'u geride bırakarak 26 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Messi'nin 2018'de şampiyon olan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'ye maç öncesi attığı bakış da dikkat çekti.

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Messi, Matthaus'u geride bırakarak bu alanda zirveye yerleşti. Messi, turnuvada en çok gol atan Arjantinli futbolcu olmayı da başarmıştı.

İnce bir bakış! Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde rekor kırdı

YARIŞA DAHİL OLMAK İSTİYOR

Lionel Messi'nin bakış attığı Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabetine dahil olmak istiyor. 23. yaşında üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda final oynamayı başaran Mbappe, kulüp kariyerinde 309 maçta 221 gol atarak Pele, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin izinden gidiyor.

İnce bir bakış! Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde rekor kırdı

EN GOLCÜLER FİNALE ÇIKTI

Messi ve Mbappe, finale kadar Dünya Kupası'nda oynadıkları 6 karşılaşmada rakip fileleri 5'er kez havalandırdı ve turnuvanın en golcü futbolcuları konumunda bulunuyor. Ayrıca Arjantin'den Julian Alvarez ile Fransa'dan Olivier Giroud da 4'er kez gol sevinci yaşadı.

MESSI İMKANSIZI BAŞARDI

Lionel Messi, 23'te Arjantin'i Fransa karşısında 1-0 öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Messi böylece bir Dünya Kupası'nda son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk futbolcu oldu. Messi, grup aşamasında da iki gol attı.

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Son Dakika Spor Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde bir rekora imza attı - Son Dakika


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