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Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu

21.01.2022 11:19
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu

Lise Gençler B Kategorisi maçları bitti.

Lise Gençler B Kategorisi maçları bitti. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Kızlarda, Merkez Anadolu Lisesi ise erkeklerde şampiyon oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlediği Türkiye Basketbol İl Temsilciliğinin de destek verdiği Lise B Gençler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Turnuvada şampiyonlar belli oldu.

Gençler B kategorisinde erkeklerde Merkez Anadolu Lisesi, kızlarda İse TT Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi şampiyon oldu.

Merkez Anadolu Lisesi Şampiyon Oldu

Lise Gençler B Erkekler kategorisi 5 takımın katılımıyla tek devreli lig usulü ile oynanan müsabakalarla sona erdi

Finali niteliği taşıyan maçta Harput Kapı Anadolu Lisesi ile Erzurum Merkez Anadolu Lisesi karşılaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda oynanan müsabaka son ana kadar çekişmeli ve zevkli geçti.

Merkez Anadolu Lisesi maçı kazanarak şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar, Kars'ta yapılacak olan şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Harput Kapı Anadolu Lisesi'nin mücadelesi ise sporseverlerin takdirini kazandı. Turnuvada Erzurum Lisesi üçüncü olurken, Tevfik İleri Anadolu Lisesi 4. Sırada yer aldı.

Dolu tribünler karşısında oynanan müsabakaların sonunda ilk dörde giren okullara ödülleri verildi.

Dördüncü olan Tevfik İleri A.L'nin kupasını Antrenör Muhammet Emre Özkan verdi. Üçüncü olan Erzurum Lisesi ise kupasını Basketbol İl Temsilciliği Yöneticisi Kayhan Gözgeç'in elinden aldı. Turnuvayı ikinci bitiren Harput Kapı A.L'sinin kupasını Yüksek İrtifa Spor Salonu Müdürü Aykut Bozoğlu verdi. Şampiyon olan Merkez Anadolu Lisesi'nin kupasını ise Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa Takdim etti.

Turnuvanın MPV ödülünü ise Basketbol il temsilcisi yöneticisi Kayhan Gözgeç, Emre Batı'ya takdim etti.

Nurettin Topçu'nun Perileri Şampiyon

Kızlar B kategorisinde ise altı takımın iki grupta eleminasyon sistemi ile oynanan maçlar sonunda TT Nurettin Popçu Sosyal Bilimler Lisesi'nin şampiyonluğuyla sona erdi.

Antrenör Yasin Karakaş yönetimindeki TT Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyonluğa ulaşırken, ikinciliği son saniyeye kadar Şampiyonluğu kovalayan İbrahim Hakkı Fen Lisesi elde etti.

Harput Kapı Anadolu Lisesi üçüncü, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Üçüncülük karşılaşması ve final müsabakasının son saniyeye kadar çekişmeli geçmesi dolu tribünlerde maçları takip eden basketbolseverleri mutlu etti.

Turnuvanın dördüncüsü olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin ödülünü Basketbol il temsilciliğe yöneticisi Kayhan Gözgeç, üçüncülük ödülünü Yüksek İrtifa Spor Salonu Müdürü Aykut Bozoğlu ikincilik ödülünü ise Sabancı Ortaokulu'nun Kadın Basketboluna büyük emekler veren Bahadır Mazlumoğlu takdim etti.

Şampiyon olan TT Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ise kupasını Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz'ın elinden aldı.

Turnuvanın MVP ödülüne layık görülen Esma Çalmaşur'un Ödülünü ise Türkiye Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa verdi.

Culfa, Lise Gençler B Kategorisi müsabakalarına katılan takımları, okul yöneticilerini ve beden eğitimi öğretmenleri kutlarken, kızlarda ve erkeklerde ilimizi temsil edecek olan takımlara başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu
Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu

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Anadolu Lisesi, basketbol, Şampiyon, Lise, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Liselerarası basketbolda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika Spor


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