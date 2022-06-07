UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Litvanya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: LFF
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)
Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis
Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
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