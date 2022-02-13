Liverpool 3 puanı tek golle aldı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 25. haftasında Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan Liverpool'a 3 puanı getiren golü, 40. dakika Fabinho kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool, bir maç eksiği ve 54 puanda lider Manchester City'yi takibini ikinci sıradan sürdürdü. Düşme hattındaki Burnley ise 14 puanla son sırada kaldı.

Tottenham evinde kaybetti

Günün diğer karşılaşmalarında, Wolverhampton Wanderers, konuk olduğu Tottenham'ı 6. dakikada Raul Jimenez, 18. dakikada Leander Dendoncker'ın ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.

Bu sonuçla 37 puanlı Wolverhampton Wanderers 7'nci, 36 puanlı Tottenham 8'inci sırada yer aldı.

Newcastle United ise ağırladığı Aston Villa'yı Kieran Trippier'in fileleri havalandırmasıyla 1-0'lık skorla geçerek ligde son 3 maçında 9 puan çıkardı.