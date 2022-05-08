Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı - Son Dakika

Liverpool ile Tottenham, Süper Lig'in 36. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. İki takım içinde büyük anlam ifade eden mücadele 1-1 sona erdi.

ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ

Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile öne geçerken, Liverpool bu gole 74. dakikada Luis Diaz ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son kısımları büyük heyecana sahne olurken iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bu sonuçla Liverpool 83 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Manchester City ile puanları eşitledi. İlk 4'e girme mücadelesi veren Tottenham ise maç fazlasıyla 62 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan 63 puanlı Arsenal'in arkasından 5. sırada kaldı.