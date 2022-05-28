UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

28.05.2022 23:07

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2021-2022 sezonu finali, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynandı.

Karşılaşmanın ilk devresi, Liverpool'un hakimiyetinde geçti.

21. dakikada Liverpool, Sadio Mane ile gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Mane'nin vuruşunda kaleci Thibaut Courtois'nın çeldiği top, direkten döndü.

34. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan ortaladığı top, Real Madrid kalesinde tehlike yarattı. Salah'ın ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Courtois'nın kucağına gitti.

43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin Federico Valverde'ye doğru gönderdiği topa, Liverpool savunması müdahale etti. Benzema, oluşan karambolde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri kazanmadı.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de Liverpool'un kontrolünde geçti. Ancak Real Madrid, kaleci Courtois'nın kurtarışlarıyla damgasını vurduğu gecede ilk isabetli şutunda golü bulan taraf oldu.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valverde, yerden sert bir vuruşla topu Vinicius Junior'a gönderdi. Arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada Salah'ın ceza alanı önünden sol ayağıyla köşeye doğru yaptığı plase vuruşta kaleci Courtois, gole izin vermedi.

80. dakikada Salah'ın yerden ceza alanına bıraktığı top, Diogo Jota'ya gitti. Jota'nın vuruşunda Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Liverpool gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Mısırlı futbolcu Salah, rakibinden kurtularak Courtois ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın yaptığı vuruşta top, Belçikalı file bekçisinin müdahalesiyle kornere gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, 14. kez kupaya uzandı

"Devler Ligi"nin en başarılı takımı Real Madrid, müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi.

Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.

İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Maç gecikmeli başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle gecikmeli başladı.

Üç kez ertelenen final maçının başlangıcı, TSİ 22.00 yerine 22.36'da yapıldı. Bu esnada futbolcular tekrar sahaya çıkarak ısınmaya devam etti.

Karşılaşma öncesi stat girişinde uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda biletsiz taraftarın stada girmeye çalışması nedeniyle kapılar bir süre kapalı tutuldu. Bazı taraftarlar, demir parmaklıklara tırmanarak stada girdi.

Fransız polisi, stada girmeyi bekleyen taraftarlara biber gazı sıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

YORUMLAR
500
Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid Liverpool - Real Madrid: Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid: Şampiyonlar Ligi finali UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 05:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement