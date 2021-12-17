İngiltere Premier Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Liverpool, Newcastle United'ı ağırladı. Kırmızılar eksik kadrosuna rağmen, Newcastle'ı 3-1 mağlup etti.
Maçta perdeyi eski bir Liverpool oyuncusu Jınjo Shelvey açtı. 7. dakikada önüne gelen hiç beklenmedik şekilde uzak köşeye şutu yollayan Shelvey, kaleci Alisson'u çaresiz bıraktı. Kıpırdayamayan Alisson adeta "Ne yapabilirim?" dercesine kollarını havaya kaldırdı.
Shelvey'in golü:
Liverpool çok hızlı şekilde maçı 2-1'e getirdi. Newcastle kontradan gol ararken Trent Alexander Arnold sahneye çıkarak umutları bitirdi. Ancak Arnold'ın darbesi sert oldu. Arkadaşının önüne bıraktığı topa gelişine çok sert vuran Arnold, adeta topu 90'a astı. Futbolseverler hangi golün daha güzel olduğuna karar veremedi.
Trent'in golü:
Son Dakika › Spor › Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap - Son Dakika Spor