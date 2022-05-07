Liverpool, Totenham ile berabere kaldı - Son Dakika
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Liverpool, Totenham ile berabere kaldı

07.05.2022 23:54
Liverpool, Totenham ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta maçında zirve mücadelesi veren Liverpool, Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta maçında zirve mücadelesi veren Liverpool, Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen Tottenham'ı Anfield Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada konuk ekip, 56. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, 74. dakikada Luis Diaz'ın golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligde evinde oynadığı maçlarda ekim ayından bu yana ilk kez puan kaybeden Liverpool, 83 puan ve averaj farkıyla liderliğe yükselmesine rağmen zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Puanını 62'ye çıkaran Tottenham ise beşinci sırada yer aldı.

Manchester City, yarın konuk edeceği Newcastle United maçından puan çıkarması halinde liderliği devralacak ve mücadeleyi kazanırsa, Liverpool ile arasındaki puan farkını 3'e çıkaracak.

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İngiltere Premier Lig, Manchester, Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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