Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde - Son Dakika
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Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

09.03.2022 01:07
Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.

İlk maçta deplasmanda Inter'i 2-0 yenen Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İtalyan temsilcisini ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazansa da bu sonuç tur atlamasına yetmedi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Interli Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Alexis Sanchez, 63. dakikada kırmızı kart görerek Inter'i 10 kişi bıraktı.

Bayern Münih farklı kazandı

Gecenin diğer mücadelesinde ise Bayern Münih, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 yendi.

Yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Anfield Road Stadı, Bayern Münih, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde - Son Dakika


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