Yeni Malatyaspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un takımdan ayrılması bazı taraftarları sevindirdi.
Bursaspor taraftarının Kubilay'ın Yeni Malatya'ya gidişinin şerefine lokma döktürmesi akıma dönüştü. Yeni Malatyasporlu taraftarların görüntülerini gazeteci Recep Paylaştı. Malatyalı taraftarlar Cuma namazı çıkışı döktürdükleri lokmaları vatandaşlara dağıttı.
Sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor - Son Dakika Spor