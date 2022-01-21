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Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor - Son Dakika

Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor

21.01.2022 16:11

Yeni Malatyasporlu bazı taraftarlar, Kubilay Kanatsızkuş'un Rizespor'a gidişi şerefine döktürdükleri lokmayı Cuma namazı çıkışında vatandaşlara dağıttı. Bursasporlu taraftarlar da Kubilay'ın Yeni Malatyaspor'a transfer olmasından sonra lokma dağıtmıştı. Lokma döktürme akımı hayli ilginç görüntülere sebep oldu.

Yeni Malatyaspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un takımdan ayrılması bazı taraftarları sevindirdi.

İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor

AKIMA DÖNÜŞTÜ

Bursaspor taraftarının Kubilay'ın Yeni Malatya'ya gidişinin şerefine lokma döktürmesi akıma dönüştü. Yeni Malatyasporlu taraftarların görüntülerini gazeteci Recep Paylaştı. Malatyalı taraftarlar Cuma namazı çıkışı döktürdükleri lokmaları vatandaşlara dağıttı.

İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
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Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor - Son Dakika
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