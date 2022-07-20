Lokman Gör, Bucaspor'da

Pendikspor 'da profesyonel olarak kariyerine başlayan Lokman göre, daha sonra Antalyaspor , Samsunspor , Ankaraspor , Şanlıurfaspor , Göztepe, BB Erzurumspor, Altay , Alanyaspor ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi.

Kaynak: İHA

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