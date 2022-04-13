Luka Doncic'ten Mavericks'e kötü haber - Son Dakika
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Luka Doncic'ten Mavericks'e kötü haber

13.04.2022 12:27
Luka Doncic'ten Mavericks'e kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren Slovenyalı oyuncunun sol baldırında zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Doncic'in sahalara dönüş tarihinin henüz belli olmadığı ve tedavisinde yaşanan gelişmelerin paylaşılacağı da vurgulandı.

NBA'deki tek şampiyonluğuna 2011 yılında ulaşan Dallas Mavericks, play-off turunda Utah Jazz'la ilk maçına 16 Nisan'da çıkacak.

Dallas Mavericks ile San Antonio Spurs arasında oynanan normal sezonun son maçında sakatlanan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28,4 sayı, 9,1 ribaunt ve 8,7 asist ortalamasıyla takımının play-off'lara kalmasında başrolü oynadı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Dallas Mavericks, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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