UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Lüksemburg- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Lüksemburg
Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Lüksemburg: Moris, Marvin Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches, Barreiro, Christopher Martins, Pinto, Sinani, Rodrigues
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu
Son Dakika › Spor › Lüksemburg-Türkiye - Son Dakika