Lüksemburg-Türkiye maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Lüksemburg-Türkiye maçına doğru

10.06.2022 19:58
Lüksemburg-Türkiye maçına doğru

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçünü maçında yarın Lüksemburg'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın savunmadaki isimlerinden Merih Demiral, gol yemeden galip gelme serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçünü maçında yarın Lüksemburg'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın savunmadaki isimlerinden Merih Demiral, gol yemeden galip gelme serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Lüksemburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Merih, "Öncelikli hedefimiz gol yememek ve bütün maçları kazanmak. Bunun için elimizden geldiğince her maça ayrı konsantre oluyoruz. Geçtiğimiz iki maçta bol gol attık ve gol yemedik. Bizim için çok güzeldi. Yarınki maçta da böyle olacağını umuyorum. Bu maçlar bizim için çok değerli sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli. Milli formayla oynamak çok ayrıcalık hepimiz için ve bunun farkındayız. Önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçları alacağımızı ve gol yemeyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah böyle geçer." ifadelerini kullandı.

Merih, milli takımda son maçlarda defans oyuncularının sık sık hücuma çıkması hakkında ise, "Buna hocamız karar verecektir ama Atalanta da genellikle böyle oynuyoruz, stoperler hücuma katkı veriyor. Bu maçlarda özellikle skor üretmemiz gerektiği için biz de ön planda olabiliyoruz. Benim için çok güzel bir şey. Çünkü her maçta gol yememek istiyoruz ama ben gol de atmak istiyorum. Pozisyon geldiğinde değerlendirmek istiyorum. Atalanta'da da böyle oynadığım için alışkınım. Bence böyle olması güzel." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, yoğun bir sezondan çıktıktan sonra bu maçlara odaklanmalarının zor olup olmadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Tabii ki zor çünkü herkes çok maç oynadı, herkes yorgun ama milli takıma gelen arkadaşlarımız gerekli öz veriyi gösteriyor. Herkes her idmanda sanki sezon başı gibi çalışıyor. Bu bence çok önemli. Geçtiğimiz iki maçta bunu gösterdik. Önümüzdeki iki maçta da bunu göstereceğiz ve bizim için çok güzel olacak. Bu bizim için çok önemli."

YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı'nda hedef 3'te 3 A Milli Futbol Takımı'nda hedef 3'te 3
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lüksemburg-Türkiye maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Lüksemburg-Türkiye maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement