Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar

Tuzak kurdukları boz ayıyı bomba ile havaya uçurup o anları kayda aldılar

2017 yılında Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan 53 milyon euro karşılığında Ada ekibi Arsenal'ın yolunu tutan Alexandre Lacazette, eski takımına bedelsiz olarak geri döndü. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren golcü yıldız, Lyon ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

ARSENAL'DA 206 MAÇ

O dönem için Arsenal'ın rekor transferi olan 31 yaşındaki Alexandre Lacazette, Londra temsilcisinin formasıyla 206 maçta 71 gol kaydetti ve birer kez Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.