Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar - Son Dakika
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Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar

09.06.2022 11:52

Arsenal ile anlaşması sona eren deneyimli futbolcu Alexandre Lacazette, eski kulübü Olympique Lyon ile üç yıllık sözleşmeye imza attı. 2017 yılında 53 milyon euro bedel ile satılan golcü oyuncu bedelsiz olarak eski kulübüne geri döndü.

2017 yılında Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan 53 milyon euro karşılığında Ada ekibi Arsenal'ın yolunu tutan Alexandre Lacazette, eski takımına bedelsiz olarak geri döndü. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren golcü yıldız, Lyon ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

ARSENAL'DA 206 MAÇ

O dönem için Arsenal'ın rekor transferi olan 31 yaşındaki Alexandre Lacazette, Londra temsilcisinin formasıyla 206 maçta 71 gol kaydetti ve birer kez Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Lyon'dan ses getirecek hamle! 53 milyon euroya satıp bedavaya geri aldılar
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Son Dakika Spor Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar - Son Dakika


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