Maç bitti yeşil saha karıştı! - Son Dakika
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Maç bitti yeşil saha karıştı!

19.07.2022 12:53

- Maç bitti yeşil saha karıştı!

- Maç bitti yeşil saha karıştı!

Kavgayı görüntülerken futbolculardan meydan dayağı yedi

Futbolcuların tekmeli tokatlı saldırısı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası'nın yarı final maçının bitimiyle futbolcular birbirine girdi. Adeta ringe dönen sahadaki olayları görüntüleyen bir kişinin futbolculardan meydan dayağı yemesi kameraya yansıdı.

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde geçen pazar günü Öncülerspor ile Bodur Kersentaşspor arasında oynanan yarı final maçının bitimiyle futbolcular arasında çıkan tartışma meydan kavgasına döndü. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Öncülerspor'un 5-1 kazanmasıyla iki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşerek tüm stadyuma yayıldı.

Yeşil saha ringe döndü

İki takımın teknik heyeti ve oyuncuları birbirine girerken yeşil saha adeta ringe döndü. Sahadaki güvenlik görevlileri ile Çevik Kuvvet polisleri kavgaya müdahale ederken o sırada sahada yaşananları görüntüleyen bir kişinin futbolculardan meydan dayağı yemesi amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Futbolcuların tekme tokatla saldırdığı kişinin aldığı darbelerle yere yığılması anbean görüntülenirken feci şekilde darp edilen kişiyi polisler kurtardı.

Bu skorla birlikte Öncülerspor turnuvada finale yükselirken final maçı Öncülerspor ile Yazırspor arasında oynanacak.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Maç bitti yeşil saha karıştı! - Son Dakika

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