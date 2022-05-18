Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu - Son Dakika
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Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu

18.05.2022 21:36

- Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş'ın finale çıkması memleketi Malatya'da büyük sevinçle karşılandı.

- Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu

MALATYA - Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş'ın finale çıkması memleketi Malatya'da büyük sevinçle karşılandı.

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Hatice Akbaş, Taylandlı rakibi Preedakamon Tintabthai ile karşılaştı. 3 rauntta da net skorlar alan milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Milli sporcu Akbaş'ın memleketi Malatya'da ise ayrı bir sevinç yaşandı. Akbaş'ın yarı final müsabakasını Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile birlikte yüzlerce Akçadağlı ilçe meydanında dev ekranda takip etti.

Akbaş'ın finale çıkmasıyla büyük sevinç yaşayan Başkan Kazgan, "Söyleyecekleri aslında Hatice kendi söylüyor. Bir yıldız doğdu diyorum. Dünya boks tarihinin efsane ismi Muhammed Ali'ye benzetiyorum. Kelebek gibi dolaşıyor, arı gibi vurup çıkıyor. Finali de alacağına inanıyorum ve final maçını izlemek içinde İstanbul'a gideceğim. Hatice buralar kolay gelmedi bizde destek verdik ama bizim yapmamız gereken artık Akçadağ'da daha fazla Haticeler çıkarmak. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak. Biz bu alanda varlığımızı ortaya koyacağız. Bu havayı devam ettirmemiz gerekiyor, inşallah devam ettirip Akçadağ'ın sesini duyuracağız inşallah bu inanç var bende" diye konuştu

Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu
Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu
Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu
Malatya'da Hatice Akbaş coşkusu

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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