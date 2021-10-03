Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Özer Türk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin 24'üncü dakikada Alpay'la bulduğu gole Kuşadası, 81'inci dakikada Murat'la karşılık verdi. Bu skorla 5 haftada namağlup 11 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, koltuğunu korudu.

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