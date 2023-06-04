Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi - Son Dakika
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Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi

Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi

04.06.2023 19:19

Premier Lig şampiyonu Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United'ı 2-1 yenerek sezonun ikinci kupasını aldı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle kazanılan maçta, kadın bir taraftarın müstehcen jesti sosyal medyada konuşuldu.

Premier Lig'i kazanıp gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United'ı devirerek sezonun ikinci kupasını aldı. City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 1 ve 51. dakikada attığı gollerle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yendi. Manchester United'ın tek golünü, 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Kupadan çok o konuşuldu! Manchester City maçındaki kadın taraftarın hareketi kamerada

KAMERA HAMLESİ KURTARMADI

Manchester City'nin kupayı kazandığı kesinleştikten sonra yayıncı kuruluşun kameraları da taraftarlara döndü. Kameraların odağındaki bir kadın taraftarın, müstehcen bir jestle, kim olduğu görülmeyen birisine 'davette' bulunduğu fark edildi. Yayıncı kuruluş durumu fark edip anında başka kameraya geçse de, sosyal medyada dolaşan görüntüler neredeyse City'nin kazandığı kupa kadar konuşuldu.

Kupadan çok o konuşuldu! Manchester City maçındaki kadın taraftarın hareketi kamerada
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Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City

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Son Dakika Spor Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi - Son Dakika
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