Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi

Premier Lig'i kazanıp gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United'ı devirerek sezonun ikinci kupasını aldı. City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 1 ve 51. dakikada attığı gollerle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yendi. Manchester United'ın tek golünü, 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

KAMERA HAMLESİ KURTARMADI

Manchester City'nin kupayı kazandığı kesinleştikten sonra yayıncı kuruluşun kameraları da taraftarlara döndü. Kameraların odağındaki bir kadın taraftarın, müstehcen bir jestle, kim olduğu görülmeyen birisine 'davette' bulunduğu fark edildi. Yayıncı kuruluş durumu fark edip anında başka kameraya geçse de, sosyal medyada dolaşan görüntüler neredeyse City'nin kazandığı kupa kadar konuşuldu.