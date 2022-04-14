Manchester City, İspanya'da turladı - Son Dakika
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Manchester City, İspanya'da turladı

14.04.2022 00:05
Manchester City, İspanya'da turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, İspanya deplasmanında Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, İspanya deplasmanında Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan City, yarı finale yükselen takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Manchester City'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları skoru değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Manchester City, bu sonuçla yarı finale yükseldi. - İSTANBUL

Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı
Manchester City, İspanya'da turladı

YORUMLAR
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Manchester, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manchester City, İspanya'da turladı - Son Dakika


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