Manchester City, Manchester United\'ı 3-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester City geriden gelip konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, Manchester United'ı konuk etti. Mücadelenin 8. dakikasında gol perdesini Marcus Rashford açarken, bu golle birlikte müsabakanın ilk yarısı United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri 56. ve 80. dakikada Philip Foden golleriyle öne geçerken, 90+1. dakikada Erling Haaland'ın attığı gol skoru tayin etti. Manchester'ın mavi tarafı, puanını 62'e yükselirken, Liverpool'un 1 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 44 puanla 6. sırada tamamladı.
Zirve mücadelesinde Manchester City, Premier Lig'in 28. haftasında deplasmanda 10 Mart Pazar günü TSİ 18.45'te Liverpool ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 19 ülkeden 467 sporcu katıldı. Azerbaycan birinci olurken, Gürcistan ikinci ve Türkiye üçüncü oldu. Türk sporcular turnuvada toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Hentbolda Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-29, Konya Büyükşehir Belediyespor ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.
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