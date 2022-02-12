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Manchester City, Norwich City engelini 4 golle geçti - Son Dakika

Manchester City, Norwich City engelini 4 golle geçti

12.02.2022 22:29
Manchester City, Norwich City engelini 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Norwich City'yi 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Norwich City'yi 4-0 yendi.

Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı.

Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig, Raheem Sterling, Premier Lig, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester City, Norwich City engelini 4 golle geçti - Son Dakika Spor


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