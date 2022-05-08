Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi - Son Dakika
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Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi

08.05.2022 20:36
Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi.

Liverpool ile zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Sterling'in 19 ve 90+3, Laporte'un 38, Rodri'nin 61 ve Foden'ın 90. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 86'ya yükselten Manchester City liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Liverpool'un Tottenham ile berabere kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki farkı 3 puana çıkardı.

YORUMLAR
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İngiltere Premier Lig, Manchester, Liverpool, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester City, Premier Lig'deki son 3 maça 3 puan avantajla girdi - Son Dakika


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