Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 47 bin sterlinlik hesap ödedi - Son Dakika
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Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 47 bin sterlinlik hesap ödedi

16.06.2023 09:00

Manchester City, Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve sezonu 3 kupayla kapattı. Şampiyonluk kutlamalarında takımın en eğlenceli isimlerinden Jack Grealish'in babası Kevin, kulübün ödediği 47 bin sterlinlik hesabı paylaştı. Kevin, Manchester City'nin harika bir parti düzenlediğini ve Jack'in içki faturasının sadece bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i deviren Manchester City, Devler Ligi'ni tarihinde ilk kez kazandı. Sezonu 3 kupayla kapatan İngiliz devi, kutlamalarda adeta su gibi alkol tüketti.

"47 BİN STERLİN HESAP ÖDEDİLER"

Kutlamalarda takımın en fazla eğlenen isimlerinden olan Jack Grealish'in babası Kevin, kulübün şampiyonluk kutlamalarında ödediği hesabı paylaştı. Kevin, yaptığı açıklamada, Manchester City'nin şampiyonluğu kutladığı mekana 47 bin sterlin (1 milyon 421 bin lira) hesap ödediğini belirtti.

"MAKBUZU GÖRDÜM"

The Mirror'a konuşan Kevin yaptığı açıklamada, "Adil olmak gerekirse City, kutlamalarda ve tüm partilerde harikaydı. Premier Lig'i kazandıktan sonra bir parti vardı. Birkaç hafta önce, Tunnel Club'da. İçki faturası 47 bin Sterlin geldi. Makbuzu gördüm. Siz söylemeden ben söyleyeyim, hayır. Bu hesap sadece Jack'in içki faturası değildi. Aksine, o gece Jack eve erken gitti!" ifadelerini kullandı.

Kutlamalarda içki su gibi aktı! Manchester City'e sadece alkol için çıkan fatura ağızları açık bıraktı
Kutlamalarda içki su gibi aktı! Manchester City'e sadece alkol için çıkan fatura ağızları açık bıraktı
Kutlamalarda içki su gibi aktı! Manchester City'e sadece alkol için çıkan fatura ağızları açık bıraktı
Kutlamalarda içki su gibi aktı! Manchester City'e sadece alkol için çıkan fatura ağızları açık bıraktı
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Manchester City FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 47 bin sterlinlik hesap ödedi - Son Dakika


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