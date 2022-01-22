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Manchester City'yi Southampton durdurdu - Son Dakika

Manchester City'yi Southampton durdurdu

22.01.2022 22:32
Manchester City'yi Southampton durdurdu

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında 7 maçtır sahasında kaybetmeyen Southampton, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City'yi ağırladı.

Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Manchester City bu beraberliğin ardından puanını 57'ye, Southampton 25'e çıkardı.

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İngiltere Premier Lig, Southampton FC, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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