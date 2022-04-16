Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor - Son Dakika
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Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor

16.04.2022 10:16
Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor

Halen Manchester United'da top koşturan ünlü futbolcu Ronaldo hem takımda hem de şehirde istenmeyen adam haline geldi. Takımı bu yıl çalıştıran Rangnick'in olumsuz rapor yazdığı, gelecek yıl takımın başında olması beklenen Erik ten Hag'ın da istemediği ünlü golcü, takım arkadaşları tarafından da sevilmiyor.

Ronaldo'nun Manchester United'da seveni kalmadı. Hocaları Solskjaer ve Rangnick ile problem yaşayan yıldız futbolcunun takımla bağları kopma noktasına geldi. Önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi beklenen Erik ten Hag'ın da Ronaldo'yu takımda tutma niyeti yok.

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TARZLARINA UYMUYOR

İngiliz medyası Ronaldo'nun Rangnick ve gelecek hoca Hag'ın sistemine uymadığını yazıyor. 37 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarla arasındaki iletişim de pek sıcak değil.

MECBURİ AYRILIK

Kariyerine devam etmesi beklenen dünyaca ünlü futbolcu için PSG iddiaları konuşuluyor. Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse Ronaldo da PSG'nin yolunu tutabilir.

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