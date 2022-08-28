Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'i 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor

Manchester United, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Antony transferini bitiriyor. İngiliz devi, Ajax ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United ve Ajax, Brezilyalı oyuncunun transferi adına 100 milyon Euro bonserviste anlaşma sağladı. Transferin noktalanması için geriye sadece ödeme planının belirlenmesi kaldı.

AJAX TEKNİK DİREKTÖRÜ SCHREUDER: HER ŞEY PARAYLA İLİŞKİLİ

Oyuncu cephesinde de transferin bitmek üzere olduğu görüşü hakimken konuya ilişkin ESPN'e açıklamalarda bulunan Ajax Teknik Direktörü Alfred Schreuder, "Her şey parayla ilişkili... Bence bu üzücü" ifadelerini kulalndı.