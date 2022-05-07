Manchester United farklı kaybetti - Son Dakika
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Manchester United farklı kaybetti

07.05.2022 21:47
Manchester United farklı kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton and Hove Albion'a 4-0 yenildi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton and Hove Albion'a 4-0 yenildi.

Bu sezon ligi ilk dört içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Manchester United, Amex Stadı'nda Brighton and Hove Albion'un konuğu oldu.

Rakibine oranla Baştan sona üstün bir performans gösteren ev sahibi ekip, 15. dakikada Moises Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 57. dakikada Pascal Gross ve 60. dakikada Leandro Trossard'ın ağları sarsmasıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United 58 puanla altıncı sırada kaldı ve ligi ilk 4 içinde tamamlama olasılığını büyük ölçüde azalttı. Brighton and Hove Albion ise 47 puanla 9. sırada yer aldı.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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